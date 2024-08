La pallavolista medaglia d'oro al rientro dalle Olimpiadi con le sue compagne

“Sapevamo che c’erano tantissime persone che ci hanno seguito, sicuramente non ci aspettavamo tutta questa gente qui stamattina. Siamo molto contente, anche sorprese”. Così Monica De Gennaro al suo arrivo all’aeroporto di Milano Linate, accolta dall’affetto dei fan in attesa davanti all’atrio arrivi dello scalo, dopo essere sbarcata con al collo la medaglia d’oro conquistata nel volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dal volo che ha riportato lei e le compagne di squadra in Italia “E’ bello, stiamo continuando a sognare. Penso che ognuno di noi ha realizzato un sogno e non vorremmo più svegliarci”, ha proseguito l’atleta azzurra. Rispondendo poi a una domanda sull’importanza del mister Julio Velasco per il risultato raggiunto, De Gennaro ha detto: “Non devo parlare io di un allenatore così, che è un allenatore vincente, quindi è sicuramente molto importante”.

