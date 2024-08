Il presidente della Federazione italiana pallavolo all'arrivo all'aeroporto di Milano Linate

“Una vittoria che aspettiamo da anni, per cui ora andiamo avanti tranquillamente, grazie a queste ragazze, ma grazie a come abbiamo condotto questa Olimpiade. È stata una bellissima Olimpiade, oltre all’oro, vorrei ricordare che anche i ragazzi hanno preso un bel quarto posto”. Così il presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi all’arrivo all’aeroporto di Milano Linate dopo essere dal volo che ha riportato in Italia la squadra di volley femminile vincitrice di uno storico oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. “In questo momento il valore aggiunto è stato Julio e il suo staff”, ha proseguito Manfredi: “Ormai questa nazionale è entrata nell’immaginario collettivo degli sportivi italiani come se fosse il calcio femminile. È una nazionale che è amata, avete visto gli ascolti che abbiamo avuto, abbiamo avuto degli ascolti incredibili. queste ragazze con le loro facce pulite con il loro modo di soffrire di gioire hanno conquistato tutti.

