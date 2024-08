Il presidente del Coni: "Abodi? Lo incontrerò a livello istituzionale"

“Olimpiadi al femminile, le donne erano qualcuna di meno rispetto agli uomini sulle qualificate ma hanno vinto questa partita tutta interna, anzi hanno stravinto. Il confronto è quasi imbarazzante”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Il mio futuro? Chiunque dia un giudizio deve tener conto che c’è molto lavoro con tutti. Gli aspetti di carattere organizzativo, gestionale. Noi non eravamo un Paese multidisciplinare, la scherma da sola valeva quasi il 30%, oggi abbiamo vinto 40 medaglia in 20 sport senza avere un fenomeno che ti porta a casa 4 o 5 medaglie”, ha sottolineato Malagò. “Abodi? Certo che lo incontrerò, sono stato il primo ieri a vederlo in finale. Sicuro ci rivedremo a livello istituzionale. Il rapporto prosegue e vorrei fermarmi qui, ma certo che se vengo chiamato in causa è giusto rispondere. Non sento alcuna pressione politica addosso, però la verità è che la politica, salvo qualche soggetto, è orgogliosa di questa gestione dello sport italiano”.

