Il presidente del Coni a LaPresse: "Siamo molto contenti, abbiamo portato 87 atleti in finale"

“40 medaglie come Tokyo, con 2 ori in più. Siamo molto contenti, non era affatto scontato, soprattutto fino a 4-5 giorni fa, che tutto questo avvenisse. È successo perché abbiamo portato 87 atlete e atleti in finale, ed è quello che ho sempre sostenuto: per prendere 40 medaglie devi avere almeno il doppio di persone che sono competitive all’inizio in zona medaglia. Poi se sei fortunato puoi realizzarne il 50% o meno, e noi questo lo abbiamo rispettato. Molte medaglie le abbiamo lasciate per strada, qualcuna veramente con grande sfortuna o accadimenti, altre le abbiamo guadagnate oggettivamente in un modo che per i non addetti ai lavori è sembrato sorprendente”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in esclusiva a LaPresse, tracciando un bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Un’olimpiade di successo – prosegue – siamo felici soprattutto per gli italiani, per la Nazione, per le persone che in modo incredibile hanno seguito i Giochi. Ho visto i dati incredibili di share, di audience, digitali e di visualizzazioni. Ci siamo sentiti anche responsabilizzati per fare grande nello sport il nostro Paese. Cosa che oggettivamente credo che dia prestigio all’intera nazione”.

