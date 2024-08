Il presidente del Coni fa un bilancio dei Giochi appena conclusi

“40 medaglie come Tokyo, con 2 ori in più. Siamo molto contenti, non era affatto scontato, soprattutto fino a 4-5 giorni fa, che tutto questo avvenisse. È successo perché abbiamo portato 87 atlete e atleti in finale, ed è quello che ho sempre sostenuto: per prendere 40 medaglie devi avere almeno il doppio di persone che sono competitive all’inizio in zona medaglia. Poi se sei fortunato puoi realizzarne il 50% o meno, e noi questo lo abbiamo rispettato. Molte medaglie le abbiamo lasciate per strada, qualcuna veramente con grande sfortuna o accadimenti, altre le abbiamo guadagnate oggettivamente in un modo che per i non addetti ai lavori è sembrato sorprendente”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in esclusiva a LaPresse, tracciando un bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Un’olimpiade di successo – prosegue – siamo felici soprattutto per gli italiani, per la Nazione, per le persone che in modo incredibile hanno seguito i Giochi. Ho visto i dati incredibili di share, di audience, digitali e di visualizzazione. Ci siamo sentiti anche responsabilizzati per fare grande nello sport il nostro Paese. Cosa che oggettivamente credo che dia prestigio all’intera nazione”.

Malagò: “Io ancora presidente a Los Angeles? Lo chiede mondo sport”

“Io ancora presidente del Coni a Los Angeles 2028? Non lo posso dire io. Ho solo evidenziato alcuni aspetti, ci sono cose che non dipendono da me. Quello che è sicuro è che è molto chiara l’indicazione del mondo dello sport e quelli che sono i consensi di una certa governance del Coni. Mi sembra che risultati e il prestigio ci siano riconosciuti ampiamente”. Così a LaPresse il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando della possibilità che il numero di mandati del presidente del Coni possa essere equiparato anche al presidente del Coni, consentendo così al numero uno dello sport italiano di poter arrivare ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028 e soprattutto di essere presidente del Coni anche durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Malagò: “Non avevo mai vinto medaglia squadre, volley sapore diverso”

“Lo sport di squadra ci mancava dal 2004 col Setterosa ad Atene. Sicuramente la pallavolo ha sfatato un tabù, io non l’avevo mai vinta da presidente del Coni, ha un sapore diverso”, ha proseguito Malagò.

