La gioia per l'argento e un pensiero per Tamberi: "Forza capitano"

“Mi sembra di vivere un sogno. Il mio sogno da piccolina era quello di partecipare alle Olimpiadi e dopo, ovviamente il sogno più grande era quello di vincere una medaglia. Non mi sembra ancora vero, mi sembra davvero impossibile addirittura il quarto posto, quindi immaginatevi il secondo di ieri sera”.

Non nasconde l’emozione Nadia Battocletti mentre parla con i giornalisti a Casa Italia dell’argento appena conquistato. “È stata una bella altalena quella della serata del 5000 ma penso che se avessi preso il bronzo non mi sarei buttata sui 10.000 e quindi credo che ringrazio questo quarto posto per essere riuscita a prendere questo secondo”, ha spiegato la mezzofondista azzurra che non risparmia un pensiero per Gianmarco Tamberi, colpito da una nuova colica renale: “Mi spiace per Gimbo, sicuramente è molto in difficoltà, l’ho visto negli ultimi giorni sofferente. È il capitano e tifiamo tutti per lui”.

