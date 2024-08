Le due cicliste azzurre hanno trionfato nella madison femminile di ciclismo su pista

“Io e lei siamo il giorno e la notte, il diavolo e l’angelo, ci conosciamo da quando eravamo piccole e siamo davvero amiche. Abbiamo condiviso quest’anno intenso, davvero non potevo chiedere una persona migliore per condividere anche questa medaglia”. Lo ha detto a Casa Italia Chiara Consonni dopo aver vinto la medaglia d’oro nella madison femminile di ciclismo su pista, in coppia con Vittoria Guazzini, alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Abbiamo rivisto le immagini adesso, non mi ricordavo quasi niente della gara, è stata dura, ci siamo un po’ perse a metà gara – ha ammesso – Poi quando Vittoria ha attaccato ha fatto l’attacco giusto nel momento giusto e ci ha portato a esser qui con la medaglia d’oro al collo”. Guazzini ha aggiunto che “sono senza parole, ci si spera sempre, io volevo divertirmi, non sapevamo che tipo di gara volevamo fare – ha proseguito – Abbiamo detto ‘stiamo fuori dai casini, stiamo davanti’ e invece no a metà gara eravamo sempre dietro. Abbiamo fatto tutto e il contrario di tutto però abbiamo avuto ragione noi. La madison? Penso sia un po’ caotica, bella ma emozionante, è una specialità un po’ pazza quindi ci si addice bene”.

