Impresa incredibile di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella Madison femminile di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due azzurre sono medaglia d’oro con un punteggio totale di 37 punti. Medaglia d’argento alla Gran Bretagna con 31 punti e bronzo ai Paesi Bassi con 28 punti.

Guazzini-Consonni: “Qualcosa più grande di noi, vinta con gambe e cuore”

“Nella prima parte ci siamo un po’ perse, nella seconda ci siamo ritrovate. Non potevamo chiedere di meglio. E’ stata una Madison improvvisata, fatta all’ultimo. Questa è qualcosa più grande di noi“. Così a RaiSport l’azzurra Chiara Consonni, oro nel Madison con Vittoria Guazzini. “L’abbiamo vinta di gambe e cuore, siamo state le più forti. All’inizio eravamo un po’ sballate con i giri, la Madison è veramente lunga. Ma abbiamo pensato che nopn piotevamo essere le uniche a fare fatica. O la va a o la spacca ed è andata tutto benissimo, abbaimo vinto l’Olimpiade. La madison si fa in due, ma sugli spalti in tanti ci incitavano. Siamo cresciute insieme e se ce l’avessero detto che avremmo vinto non ci avremmo creduto. Abbiamo sempre pensato che le altre fossero più forti e invece stavolta siamo noi”, ha aggiunto Vittoria Guazzini.

Con vittoria Consonni-Guazzini superato numero ori Tokyo

Con il successo ottenuto nella madison di ciclismo su pista da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni l’Italia ha toccato quota undici ori a Parigi 2024, superando per numero di successi la precedente spedizione di Tokyo, che si era chiusa con dieci vittorie. Finora il Team Italia ha conquistato 33 medaglie, virtualmente 34 considerando anche il volley femminile che domenica affronterà in finale gli Stati Uniti.

