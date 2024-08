Attesa per la 10 km di nuoto di fondo, per Tita-Banti nella vela, per Larissa Iapichino nel lungo e per l'Italvolley di Velasco

Nuova giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi. La delegazione azzurra cerca di riscattare le grandi delusioni della giornata di ieri, solo parzialmente mitigate dal bronzo nel ciclismo su pista. Dopo le tante polemiche sulla balneabilità della Senna, il fiume parigino ha ospitato la prima gara di nuoto di fondo: nella 10 km femminile Ginevra Taddeucci è salita sul podio, conquistando la medaglia di bronzo. Attesa per le finali di vela Nacra 17, dove Ruggero Tita e Caterina Banti sono vicinissimi a bissare l’oro di Tokyo. Nell’atletica, stasera Larissa Iapichino cercherà di confermare in finale almeno la seconda posizione ottenuta nelle qualificazioni del salto in lungo. In programma anche le batterie della staffetta 4×100, di cui l’Italia è campione olimpica in carica. Mentre l’Italvolley di Julio Velasco cercherà di conquistare la finale: sfida alla Turchia di Santarelli. IN AGGIORNAMENTO

07:30 Al via nella Senna gara 10 km nuoto fondo femminile

Ha preso il via la gara olimpica di nuoto 10 km fondo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. In acqua 24 atlete, per l’Italia a tuffarsi nella Senna le due fondiste azzurre Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi. Il percorso prevede sei giri di 1.670 metri dal ponte Alexandre III. Temperatura dell’acqua 22 gradi, forti correnti soprattutto nel centro del fiume. Ricco anche il seguito di pubblico, con le tribune e il lungosenna gremito di tifosi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata