Battuta la Danimarca. Ganna: "Medaglia che vale oro"

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di inseguimento a squadre maschile nel ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto azzurro composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha superato la Danimarca col tempo di 3’44”.

“Questo bronzo vale oro”

Dopo l’iniziale delusione, gli azzurri hanno espresso la loro gioia per la conquista della medaglia. “Oggi dobbiamo dire grazie a noi stessi e al nostro staff. Non è mai facile ai massimi livelli. Questo bronzo vale più di un oro“, ha detto Filippo Ganna a RaiSport. “Siamo contenti, penso che abbiamo messo il cuore“, ha aggiunto Jonathan Milan, mentre Simone Consonni ha dichiarato: “La finale per le medaglie è sempre così, sono contento così al di là del crono. Volevamo risalire sul podio perché non è una gara qualsiasi”. Infine Francesco Lamon: “Sono orgoglioso di far parte di questo team e di essere ancora sul podio anche se sul gradino più basso”.

