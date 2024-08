Il fiorettista azzurro si racconta a La Presse. Con lui, nella casa di Pisa ci sono i genitori, suoi primi tifosi

Filippo Macchi ritorna a casa dalle Olimpiadi con due medaglie d’argento e si racconta ai microfoni di La Presse. “Alla mia Olimpiade do un bell’otto anche se resta il rammarico per essere andato vicino ad un sogno e non averlo raggiunto. Ma sono giovane e avrò altre possibilità”.

Con il fiorettista azzurro, nella casa di Pisa ci sono i genitori, suoi primi tifosi: “Al termine della finale ho pianto almeno 10 minuti”, confida mamma Michela mentre per papà Simone la prestazione è stata da dieci e lode. “Sia per come ha gareggiato, sia per il suo comportamento post pedana”, le parole dell’uomo. Ora per l’atleta ci sarà un periodo di riposo e poi la preparazione per Los Angeles 2028.

