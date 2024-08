Sfuma il bronzo per Battocletti nei 5000m. Attesa per Iapichino nel salto in lungo e per Marsaglia e Tocci nel trampolino da tre metri

Italia a caccia di medaglie nell’undicesima giornata delle Olimpiadi di Parigi. Alle 10 Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sono attesi al trampolino da tre metri mentre nel pomeriggio Sarah Jodoin Di Maria si giocherà la finale dalla piattaforma 10 metri. Quanto all’atletica, gli azzurri cercano il riscatto dopo il bronzo sfumato di Nadia Battocletti nei 5000 metri. Larissa Iapichino scenderà in pista per il salto in lungo mentre ci saranno diverse batterie con i nostri atleti nei 1500 m e 400 m femminili e nei 200 m maschili.

IN AGGIORNAMENTO

10:53 Annullato allenamento nuoto fondo nella Senna

“Dopo l’incontro quotidiano sulla situazione di questa mattina tra Ville de Paris, Parigi 2024 e World Aquatics, è stato deciso che” la sessione di allenamento di nuoto di fondo “che avrebbe dovuto avere luogo oggi è stata annullata”. Lo annunciano gli organizzatori di Parigi 2024 in merito alle condizioni delle acque della Senna. “Un comunicato stampa con informazioni più dettagliate sarà trasmesso più tardi oggi da Parigi 2024, CIO e World Aquatics”. Annullato anche il briefing delle 7.15 sul pontile.

10:36 Atletica, Vissa e Del Buono fuori nei 1500m femminili

Niente da fare per Sintayehu Vissa e Federica Del Buono nelle batterie dei 1500 metri femminili a Parigi 2024. Sintayehu Vissa ha corso con il miglior tempo italiano sui 1500 dal 1982 in 4:00.69, seconda solo a Gabriella Dorio. Un tempo che però non è bastato per la semifinale. Del Buono ha chiuso al 14esimo posto in 4’10″14. Attesa per i ripescaggi.

06:48 Malagò: “Mi aspetto un altro miracolo da Tamberi”

“Mi aspetto un altro miracolo da Tamberi. Con lui c’è sempre il thriller, ma lo sappiamo: nelle condizioni di difficoltà si gasa. E sono sicuro che andrà così anche questa volta”.Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in un intervista a ‘La Stampa’ commentando le condizioni di salute di Gianmarco Tamberi ricoverato per un probabile calcolo renale. Gimbo mi ha chiamato domenica mattina, mi ha spiegato la situazione e poi è scoppiato a piangere”, ha raccontato Malagò. “Gli ho detto, ma porca miseria Gimbo, ne abbiamo viste di tutti i colori e che facciamo adesso, ci arrendiamo? Oggi sarà un giorno di decantazione, di controllo delle condizioni, poi andrà in pedana”.

