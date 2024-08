L'azzurra si qualifica saltando 6,87 metri

Larissa Iapichino si è qualificata per la finale del salto in lungo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra ha superato la misura minima per ottenere il pass all’ultimo atto della competizione (6,75m) e ha saltato 6,87 metri.

La finale del salto in lungo è in programma per giovedì 8 agosto alle 20.

Iapichino: “Felice per oggi, finale sarà altra cosa”

“Oggi non è stata una gara facile, lo dimostra il risultato di ragazze molto quotate che potevano fare benissimo, ma hanno avuto difficoltà. Sono molto felice della mia qualificazione. Il lavoro di oggi è stato fatto, mi sono comportata bene, alla finale si ripartirà da zero, è un’altra cosa ma voglio dire la mia”. Sono le prime parole di Larissa Iapichino ai microfoni di Rai Sport dopo aver conquistato la finale alle Olimpiadi di Parigi. Sulla sua partecipazione alla manifestazione a cinque cerchi, Iapichino, figlia della grande ex saltatrice Fiona May, ha aggiunto: “È stato un po’ destabilizzante all’inizio, ma è bellissimo, c’è un’atmosfera bellissima”.

