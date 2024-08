Il deputato di FdI: "Serve rispetto per chi rappresenta una nazione"

“Da italiano, la cosa che mi è dispiaciuto moltissimi e mi ha ferito è l’immagine di Mattarella in tribuna”. Così Paolo Trancassini, a margine della presentazione del Protocollo d’intesa con la Struttura commissariale per il sisma del 2016, commentando i problemi organizzativi delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Credo ci debbano essere rispetto e attenzione nei confronti di chi rappresenta una nazione, indipendentemente poi da quella che è la nazione”, continua il deputato di Fratelli d’Italia, sottolineando come quel particolare evento lo abbia “infastidito come italiano” e aggiungendo che “il nostro presidente meritava di avere una disponibilità, un’accoglienza e un’attenzione diversa”. Sulla gestione più in generale dei Giochi, Trancassini preferisce invece non commentare: “Sul resto non entro nel merito, è un’organizzazione complessa” e “non sapendo qunato costa non mi permetto di giudicare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata