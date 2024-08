L'altista non ha rilasciato dichiarazioni dopo il ricovero in ospedale

Gianmarco Tamberi in partenza per le Olimpiadi di Parigi dopo il ricovero in ospedale per un presunto calcolo renale. Il campione di salto in alto ha preferito non rilasciare dichiarazioni alla stampa in partenza nel primo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Accanto a lui la moglie Chiara Bontempi e il team Italia che lo seguirà ai Giochi di Parigi. L’atleta marchigiano, medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020 e campione del mondo di Budapest 2023, ha scelto di gareggiare lo stesso nonostante l’incidente. L’appuntamento è per mercoledì 7 agosto.

