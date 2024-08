Le due ginnaste dopo l'oro e il bronzo parlano dell'impresa

(LaPresse) – Cosa si prova a battere la pluridecorata Simone Biles? Le due ginnaste azzurre raccontano le emozioni della prova alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo che Alice D’Amato ha vinto la medaglia d’oro e la giovanissima Manila Esposito il bronzo. Entrambe hanno ricevuto i complimenti della campionessa statunitense, arrivata solo quinta nella prova: “Beh, l’ho battuta solo perché lei ha sbagliato l’esercizio”, dice candidamente Esposito, che aggiunge sorridendo: “Ma anche ginnaste così forti possono cadere. Lei è stata molto carina a farci i complimenti, per noi lei è un idolo, di tanta ispirazione per tante ragazze. Ricevere i complimenti da lei è tanta roba”. D’accordo con la compagna azzurra la campionessa olimpica: “Simone ha sbagliato – ha ammesso D’Amato – le altre anche hanno sbagliato e noi abbiamo cercato di cogliere l’occasione. È sempre difficile riuscire ad arrivare a una finale, la pressione è tanta e io non avevo nulla da perdere, solo da guadagnare”.

