Le ballerine del Moulin Rouge si sono esibiti davanti a uno dei simboli di Parigi per rendere omaggio alle Olimpiadi. Le gare olimpiche di ciclismo su strada maschili e femminili passano davanti al celebre locale di can can della capitale transalpina mettendo in evidenza uno dei più importanti punti di riferimento culturali e storici della città.

