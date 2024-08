La tiratrice a segno georgiana ha 55 anni e ha fatto il suo esordio a Seul 1988. Quelli francesi saranno i suoi ultimi giochi

Nino Vachtangovna Salukvadze, 55 anni, è una tiratrice a segno georgiana, alla sua decima partecipazione a un Olimpiade. Un vero e proprio record. Grazie ai Giochi di Parigi 2024, è diventata la prima atleta di sempre a competere in dieci Olimpiadi. La prima occasione è stata nel 1988 a Seul, in Corea del Sud, quando ancora rappresentava l’Unione Sovietica. Nella sua carriera a cinque cerchi ha vinto un oro (Seul 1988), un argento (Seul 1988) e un bronzo (Pechino 2008). “Ci sarò all’undicesima Olimpiade? No, è sicuro”, ha detto la tiratrice di Tbilisi, che ha deciso di partecipare ai Giochi parigini solo per fare un regalo a suo padre.”E’ stato l’unico favore che mi ha chiesto in tutta la sua vita, pensavo che forse non sarebbe stato in grado di chiederlo di nuovo”, ha aggiunto Salukvadze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata