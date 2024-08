Tutte le speranze di medaglia degli azzurri alle Olimpiadi

Nuova giornata di gare alle Olimpiadi, con tanti azzurri a caccia di medaglie. L’attesa è tutta per Leonardo Fabbri, che cercherà in serata il risultato più pregiato nel lancio del peso, dove tra i principali sfidanti avrà lo statunitense Crouser. Fabbri ha ottenuto ieri il miglior risultato nelle batterie. Tammaro Cassandro cerca l’ingresso in finale nello skeet maschile, dopo il secondo posto ottenuto nella prima fase di qualificazione.

Dopo la sconfitta con Djokovic, Lorenzo Musetti cercherà di conquistare il bronzo contro il canadese Auger Aliassime. Possibili medaglie anche dal judo (prova a squadre) e dalla vela. Esordio nelle batterie dei 100 metri per il campione olimpico di Tokyo Marcell Jacobs e per l’altro velocista azzurro Chituru Ali. Simona Quadarella cerca l’impresa nella finale degli 800 sl. IN AGGIORNAMENTO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata