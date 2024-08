Medaglia d'oro per la Cina, argento per il Messico e bronzo per la Gran Bretagna

Altro quarto posto per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nei tuffi sincronizzati, trampolino 3 metri, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno chiuso fuori dal podio con il punteggio di 403.05. Medaglia d’oro alla coppia cinese composta da Long Daoyi e Wang Zongyuan (446.10), argento per il Messico con Juan Manuel Celaya e Osmar Olvera (444.03) e bronzo per la Gran Bretagna con Jack Laugher e Anthony Harding (438.15).

Marsaglia, romano classe 1996, e Tocci, cosentino classe 1994, torneranno in piscina martedì 6 agosto da avversari per affrontare la gara individuale di trampolino 3 metri. L’appuntamento è alle ore 10:00 per la fase preliminare.

A UN TUFFO DAL PODIO In lotta fino alla fine per una medaglia olimpica, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sono quarti a #Paris2024 nel trampolino 3m sincro, ma con la soddisfazione di aver fatto una gara BELLISSIMA! 🫶#ItaliaTeam @FINOfficial_ pic.twitter.com/68zk4rJ5zk — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 2, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata