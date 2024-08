Gli azzurri in gara e le speranze di medaglia

Sesta giornata di gare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo lo splendido doppio oro conquistato ieri da Alice Bellandi nel judo e da Giovanni De Gennaro nel K1, sono tanti gli azzurri a caccia di nuove medaglie oggi. Attesa per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia per quanto riguarda i tuffi, con i due azzurri in corsa nella finale del trampolino 3 metri sincro maschile. Stefano Oppo e Gabriel Soares nel canottaggio proveranno a conquistare una medaglia nella finale doppio pesi leggeri maschile.

Nicolò Renna e Marta Marsaglia cercheranno di salire sul podio nel windsurf maschile e femminile, mentre gli spadisti sono a caccia di gloria nella prova a squadre. Infine il tennis: Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic per un posto in finale, così come Sara Errani e Jasmine Paolini, che per accedere all’atto conclusivo del doppio femminile dovranno superare le ceche Noskova e Muchova. IN AGGIORNAMENTO

09:30 Al centro incontro Meloni-Bach anche caso Khelif-Carini

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Parigi il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach. Al centro del colloquio uno scambio di vedute sull’andamento dei Giochi e sullo stato di preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nel corso del faccia a faccia, fa sapere Palazzo Chigi, è stato affrontato anche il caso dell’atleta Imane Khelif e il tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive. Il Presidente Meloni e il numero uno del CIO Bach hanno concordato che Governo e Comitato Olimpico Internazionale rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro.

09:00 In corso incontro Meloni-Bach

A Parigi è in corso un incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente del Cio, Thomas Bach. A quanto apprende LaPresse, la premier ha ricevuto Bach nell’albergo in cui alloggia. Tra i temi dell’incontro anche le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina.

08:00 Pellegrini: “Carini non serena ma caccia alle streghe fa vomitare”

Il caso sollevato dall’incontro di boxe tra l’azzurra Carini e l’algerina Khelif è un “tema ultradelicato. L’algerina è nata con un tasso di testosterone più alto della media ed è come le persone che hanno un ematocrito alto di natura, magari sfiorano il doping e allora l’unica regola possibile resta che quando rientrano nei parametri fissati dalla scienza possono competere“. A dirlo, in un’intervista alla Stampa, è Federica Pellegrini, a Parigi alla sua prima Olimpiade fuori dall’acqua, come membro del Cio. “Io – spiega – sono inclusiva sempre e a prescindere, nello sport però esiste la fisiologia ovvero il come ci presentiamo non il come siamo o come ci sentiamo ed esistono delle regole. Siamo tutti socialmente aperti e io sono felice se una persona trans decide di cambiare genere perché significa che ha trovato il proprio benessere, ma poi non credo che sia lecito vedere chi decide per una transizione da uomo o donna rientrare nella categoria sportiva femminile. I tempi di un effettivo cambio ormonale e di forza e di potenza sono troppo lunghi e non sono compatibili con la competizione. Per troppo tempo non ci sarebbe equità, ma Khelif non appartiene a questa categoria, ha sempre gareggiato. Non c’è tema di protesta”. Su Carini, Pellegrini rivela: “Le ho parlato la sera prima del combattimento. Le ho detto: ‘Mi spiace tu sia costretta a gareggiare nel caos’. Lei era motivata, ripeteva ‘sono pronta, ce la metto tutta’. È un’atleta, reagisce in questa modalità, ma Angela non poteva essere serena, non era nelle condizioni per concentrarsi sulla sua boxe. Così come l’avversaria, che si è ritrovata definita in qualsiasi modo. La caccia alla streghe non si sopporta e mi fa vomitare“.

07:45 Carini: “Mi chiedevo, chi sto affrontando? Ora dico ciao alla boxe”

“Non me la sono più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta”. A dirlo, in un’intervista alla Stampa, è Angela Carini, la 25enne pugile azzurra che ieri ha abbandonato dopo 46 secondi il match olimpico contro l’algerina Imane Khelif, al centro delle polemiche per la sua ammissione in gara nonostante livelli di testosterone molto alti. “Ho voluto salire sul ring. Pensavo a mio padre, che per me è un esempio di vita, e agli sforzi che ho fatto per essere qui. Questa per me era la mia Olimpiade e volevo percorrere l’ultimo chilometro”, racconta Carini. “Mio padre e Dio hanno scelto questo percorso, per quanto mi riguarda rispetto tutte le avversarie”, dice Carini, che sull’algerina spiega: “Non sono nessuno per poter giudicare. Non sono nessuno per prendere una decisione. Se questa ragazza è qui ci sarà un motivo. Io ho combattuto e sono salita sul ring, come è giusto che facessi” e, aggiunge, “non ho mai protestato. Non ho mai detto una parola. Mi adeguo alle regole, non decido io. Ho semplicemente detto che va bene e qualsiasi cosa succede c’è mio padre con me. Mio padre ha voluto questo, lo faccio. Dio ha voluto questo, lo faccio. Va bene così”.

Dopo il verdetto però non ha salutato l’avversaria: “Ho sbagliato, sono scesa dal ring per rabbia, ma non verso la mia avversaria”. Si è arresa, spiega, perché “i suoi colpi sono molto forti”. E non ne aveva mai subiti di simili: “No, sinceramente no. Ho preso molti colpi. Sono una combattente e una che davanti al dolore non si ferma mai”. Anche in questo caso, sottolinea, “non c’è stata nessuna irregolarità” ma anche “con tutta la mia determinazione e caparbietà, non sono riuscita ad andare avanti”.Dopo l’incontro, racconta, “mi fa malissimo il naso. Ho il cuore a pezzi. Io sono una combattente, mio padre mi ha insegnato a essere una guerriera. Salgo sul ring con il sangue agli occhi”. In questo caso però “mi sono chiesta: chi sto affrontando? Poi però non tocca a me decidere. Mi dispiace anche per lei, siamo finite in un boom mediatico. Chi siamo noi per giudicare? Per dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Noi siamo atlete, non siamo giudici”. E, conclude, “per me non è una sconfitta. Io non ho perso, mi sono solo arresa con maturità”. “Esco a testa alta” e adesso “dico ciao alla boxe”.

