L'azzurro a caccia di un posto nella storia dei Giochi e dello sport italiano

Lorenzo Musetti va a caccia di un posto nella storia dei Giochi di Parigi e dello sport italiano. Stasera l’azzurro sfiderà Novak Djokovic nella seconda semifinale del torneo olimpico di tennis. Ieri il carrarino ha sconfitto in due set il campione olimpico in carica Alex Zverev, mentre Djokovic ha superato, sempre in due parziali, il greco Stefanos Tsitsipas.

Ma nel corso del secondo set il serbo ha accusato problemi al ginocchio operato e a fine match si è mostrato molto preoccupato. “Giocherò anche contro il parere del medico”, ha garantito Djokovic. È il quarto confronto diretto tra i due giocatori quest’anno, l’ottavo in totale, con sei vittorie a una per Djokovic.

Nella prima semifinale si affronteranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata