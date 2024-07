Per la star più acclamata di questi Giochi Olimpici una tutina con cristalli Swarovski che disegnano delle stelle

È la star più acclamata di questi Giochi di Parigi 2024, per lei sono arrivate star di Hollywood come Tom Cruise e della musica come Ariana Grande. Ma non solo, in tribuna all’arena di Bercy c’era anche la celebre giornalista Anna Wintour, storica direttrice di Vogue che ha ispirato il film ‘Il diavolo veste Prada’ per intenderci, che avrà certamente apprezzato il body molto fashion indossato dalla fuoriclasse americana.

E sì perché la 27enne Simone Biles, sette volte medaglia olimpica, ha abbagliato tutti indossando un body ricoperto di cristalli Swarovski che disegnano delle stelle: strati di delicata rete, gioielli posizionati a mano, una scollatura alta, un ricco bordo in velluto nero e un corpetto inferiore metallico. La performance di Biles è stata la prima dai giochi di Tokyo 2020, dove era stata costretta a ritirarsi per un blocco mentale, noto nel mondo della ginnastica come ‘twisties’.

Molti fan delle Olimpiadi si sono chiesti se avrebbe gareggiato di nuovo e se avremmo mai assistito a un’altra delle sue abbaglianti esibizioni. Il body della campionessa americana – si legge sulla stampa specializzata Usa – fa parte delle collezioni di uniformi olimpiche più costose del Team USA fino ad oggi. Fornita da GK Elite Sportswear, l’uniforme da ginnastica degli Stati Uniti vanta ben 6.000 cristalli Swarovski che costellano ogni pezzo. Se vendute nei negozi, gli opulenti body costerebbero circa 3.000 dollari secondo il marchio.

Biles è una delle atlete più decorate della storia recente delle Olimpiadi, ma è anche una icona dello sport americano anche fuori dalle pedane. Per il Met Gala del 2021, Biles ha scelto il marchio di abbigliamento sportivo Athleta e Area per il suo look: un abito con una gonna decorata a mano tempestata di cristalli Swarovski. Il famoso marchio di gioielli si sta dimostrando il più grande sostenitore di Biles fino ad oggi.

