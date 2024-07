Fioretto: promossi i 3 azzurri. Boxe, Lenzi ai quarti. Senna inquinata, annullato anche oggi l'allenamento di triathlon

Terza giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo le medaglie di ieri conquistate nel tiro a segno e nel nuoto, l’Italia va a caccia di altri successi. Questa mattina ha fatto il suo esordio il pluricampione olimpico e del mondo Gregorio Paltrinieri che si è qualificato per la finale degli 800 sl maschili assieme a Marco Di Tullio. C’è grande attesa anche per Thomas Ceccon, in finale nei 100 dorso. Spazio poi per la finale della squadra maschile di ginnastica artistica, per le finali di sciabola femminile e fioretto maschile e per la prima partita del Setterosa.

Tennistavolo, azzurra Piccolin subito eliminata

Esordio ai Giochi Olimpici con sconfitta per Giorgia Piccolin nel tennistavolo. L’azzurra, al debutto a cinque cerchi a Parigi 2024, è stata sconfitta al primo turno del singolare femminle dalla giapponese Hirano Miu: 4-0 il conto dei game, dopo una combattutissima prima frazione (11-9, 11-5, 11-5, 11-7 il punteggio finale). Per l’italiana resta comunque l’emozione di una primissima volta in campo Olimpico.

Equitazione, Gran Bretagna oro nel concorso completo: Italia 13/a

Si è concluso il programma di concorso completo a squadre nell’equitazione alle Olimpiadi di Parigi. La Gran Bretagna ha vinto la medaglia d’oro, davanti a Francia e Giappone, nella finale di salto a ostacoli. L’Italia, in gara con Evelina Bertoli, Giovanni Ugolotti e Pietro Sandei, chiude al 13° posto.

Scherma, anche Macchi agli ottavi nel fioretto maschile

L’Italia del fioretto fa tre vittorie in altrettanti incontri nel turno da 32 alle Olimpiadi di Parigi. Dopo i successi di Marini e Bianchi, è Filippo Macchi ha superare il primo incontro di giornata. L’azzurro ha avuto la meglio sul cinese Xi grazie soprattutto ad un allungo sul finale del primo dei tre tempi a disposizione. Il toscano è stato poi bravo a gestire anche la fase finale del match chiudendo per 15-10. Negli ottavi, alle ore 15.25 se la vedrà contro uno tra il giapponese Matsuyama ed il francese Mertine.

Judo, Lombardo fuori ai quarti: giudici ancora protagonisti

Termina nei quarti di finale il cammino di Manuel Lombardo nel torneo di judo nella categoria -73kg. L’azzurro ha perso contro il kosovaro Akil Gjakova al golden score. Protagonisti, però, ancora i giudici che hanno sanzionato per tre volte l’azzurro l’ultima in modo discutibile. Ieri con lo stesso sistema per ben due volte l’azzurra Odette Giuffrida ha visto infranto il suo sogno olimpico. Lombardo può ancora sperare in una medaglia di bronzo attraverso i ripescaggi.

Tennis, Paolini agli ottavi: avanti anche n.1 Swiatek

Una scatenata Jasmine Paolini si qualifica per gli ottavi di finale del torneo olimpico femminile di tennis. L’azzurra, numero 5 del mondo, ha battuto in due facili set la polacca Magda Linette, numero 41 Wta, con il punteggio di 6-4, 6-1. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra la brasiliana Haddad Maia e la slovacca Schmiedlova. Sempre nel tabellone donne, passa il turno facilmente anche la numero 1 la polacca Iga Swiatek che ha battuto in due set la francese Diane Parry per 6-1, 6-1.

Canottaggio, due senza uomini in semifinale: otto ai ripescaggi

Grazie al secondo posto nel ripescaggio, alle spalle di Stati Uniti e Australia, Giovanni Codato e Davide Comini entrano in semifinale nel due senza uomini di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al loro debutto Olimpico, l’otto femminile (6:28.47) e l’otto maschile (5:52.52) terminano entrambi al terzo posto delle rispettive batterie. I due equipaggi si giocheranno però la possibilità di entrare in finale attraverso i ripescaggi.

Boxe, Lenzi ai quarti di finale nei supermassimi

Buona la prima per il pugile italiano Diego Lenzi alle Olimpiadi di Parigi. L’azzurro si qualifica per i quarti di finale nella categoria supermassimi +92 Kg battendo per decisione non unanime l’americano Joshua Timothy Edwards. Dopo il successo sulla testa di serie numero 1 Edwards, l’azzurro Lenzi tornerà sul ring il 2 agosto contro il tedesco Tiafack Nelvie Raman.

Scherma, Bianchi accede agli ottavi del fioretto

Guillaume Bianchi accede agli ottavi di finale nel torneo individuale del fioretto maschile ai Giochi di Parigi. L’azzurro ha superato al primo turno il canadese van Haaster imponendosi con il punteggio di 15-4.

Paltrinieri: “Senna? Per gara olimpica volevo organizzazione migliore”

“Per essere una gara olimpica avrei voluto un’organizzazione migliore”” Così l’olimpionico dei 1500 sl Gregorio Paltrinieri torna sull’argomento Senna inquinata dopo le parole affidate ieri a LaPresse. “Non abbiamo mai provato il fiume, non sappiamo se è freddo e in più è sporco – ha aggiunto al termine delle semifinale degli 800 sl di Parigi 2024 – però siamo tutti nella stessa situazione. Ho parlato con ragazzi i ragazzi del triathlon in questi giorni e si aspettano un altro grosso temporale che sporcherà l’acqua ancora di più”. “Preoccupato? Al momento non ci penso, voglio fare gara per gara”, ha concluso l’azzurro.

Scherma, Marini agli ottavi nel fioretto maschile

Buona la prima per Tommaso Marini nel fioretto maschile individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, numero 1 del tabellone, si qualifica per gli ottavi battendo il canadese Broszus per 15-9.

Nuoto, Paltrinieri e Di Tullio in finale 800 sl maschili

Gregorio Paltrinieri e Marco Di Tullio si qualificano per la finale degli 800 sl maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Paltrinieri ha ottenuto il terzo tempo assoluto in 7:42.48, mentre Di Tullio il settimo in 7:44.07. Miglior crono della mattinata per l’irlandese Daniel Wiffen in 7:41.53 davanti al tunisino Ahmed Jaouadi in 7:42.07.

Scherma, azzurre subito fuori nella sciabola donne

Inizia male la mattinata di scherma per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024. Si chiude con il match d’esordio l’avventura olimpica per Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile nella sciabola femminile. Le tre azzurre sono state superare rispettivamente dall’ungherese Szucs per 15-10, dall’altra magiara Pusztai 15-12 e dalla francese Berder con il punteggio di 15-10. Le tre ragazze del CT Nicola Zanotti torneranno in pedana sabato 3 agosto per la competizione a squadre.

Badminton, storico esordio vincente per Toti

Inizia con una vittoria il cammino olimpico di Giovanni Toti nel torneo di singolare maschile di badminton. All’esordio assoluto ai Giochi, l’azzurro ha beneficiato del ritiro del surinamese Soren Opti nel corso del secondo set, sul 21-8, 4-1 a favore di Toti.

E’ il primo atleta azzurro nella storia a prendere parte ai Giochi Olimpici nel torneo singolare maschile. In precedenza, nel badminton, l’Italia era stata rappresentata ai Giochi solo da Agnese Allegrini a Pechino 2008 e da Jeanine Cicognini a Rio 2016 nel torneo individuale femminile. L’azzurro, numero 80 del ranking BWF, è inserito nel gruppo A con il numero 1 del mondo, il cinese Shi Yu Qi, e con l’atleta del Suriname, Soren Opti, numero 273.

Tiro con l’arco, azzurri approdano ai quarti

L’Italia approda ai quarti di finale nella gara maschile a squadre di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri hanno battuto agli ottavi il Kazakistan 5-4. Ai quarti affronteranno i padroni di casa della Francia.

Beach volley, Nicolai-Cottafava tornano alla vittoria

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava ritornano alla vittoria nel torneo di beach volley ai Giochi di Parigi. Gli azzurri si sono imposti 2-0 (21-19, 21-18) sul duo australiano Nicolaidis/Carracher nel match valido per la fase a gironi.

Senna inquinata, annullato anche oggi allenamento triathlon

Per il secondo giorno consecutivo gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi hanno annullato la sessione di allenamento di triathlon di nuoto, a 24 ore dalla gara maschile, dopo che le forti piogge hanno alterato la qualità dell’acqua della Senna. La gara individuale femminile è in programma mercoledì.

Gli organizzatori sono ottimisti sul fatto che i triatleti potranno nuotare nel fiume quando inizieranno le gare. World Triathlon e il suo team medico, insieme ai funzionari della città, contano su un clima soleggiato e temperature più elevate nel corso delle prossime 36 ore per migliorare la qualità dell’acqua e portarla al di sotto dei limiti necessari per dare il via alle competizioni. I test condotti domenica nella Senna, hanno spiegato, hanno mostrato livelli di qualità dell’acqua prima della sessione di allenamento che “non fornivano garanzie sufficienti per consentire lo svolgimento dell’evento”. La delegazione ha affermato che questo era dovuto alla recente pioggia che ha avuto un impatto sulla cerimonia di apertura di venerdì.

