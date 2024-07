Il nuotatore azzurro torna sul caso della Senna 'inquinata': "Per una gara olimpica volevo un'organizzazione migliore"

Gregorio Paltrinieri si è qualificato per la finale degli 800 stile libero maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro ha ottenuto il terzo tempo assoluto in 7:42.48. Miglior crono della mattinata per l’irlandese Daniel Wiffen in 7:41.53 davanti al tunisino Ahmed Jaouadi in 7:42.07. La finale è in programma alle ore 21:02 di martedì 30 luglio, presso La Defense Arena di Parigi.

Non va dimenticato che “Greg” sarà in gara anche nelle tanto discusse gare del nuoto in acque libere, con il caso della Senna “inquinata” che continua a tenere banco. “Per essere una gara olimpica avrei voluto un’organizzazione migliore” ha detto l’olimpionico dei 1500 sl sull’argomento del fiume francese dopo le parole affidate ieri a LaPresse. “Non abbiamo mai provato il fiume, non sappiamo se è freddo e in più è sporco – ha aggiunto al termine delle semifinale degli 800 sl di Parigi 2024 – però siamo tutti nella stessa situazione. Ho parlato con ragazzi i ragazzi del triathlon in questi giorni e si aspettano un altro grosso temporale che sporcherà l’acqua ancora di più”. “Preoccupato? Al momento non ci penso, voglio fare gara per gara”, ha concluso l’azzurro.

