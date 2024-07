Il ct dell'Italvolley femminile: "Dobbiamo pensare solo al qui e ora"

“Non è il momento per motivare la squadra. Dobbiamo pensare solo al qui e ora, né allo ieri, né al domani. La priorità stabilità è combattere l’ansia e dubbi. Così faremo bene”. Lo ha dichiarato il ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco in vista dell’esordio della nazionale ai Giochi di Parigi. Italia favorita per l’oro? “A me dà fastidio, alle ragazze non lo so. Ho già vissuto tutto questo e dico che conviene perdere prima delle Olimpiadi. Invece, siccome abbiamo vinto la VNL, allora adesso dobbiamo vincere l’oro. Ma non è così. Mancini, dopo l’Europeo di calcio vinto, doveva vincere il Mondiale e non siamo nemmeno andati. Djokovic a Tokyo doveva prendere la medaglia l’oro così, nel tempo libero, e tornare in Serbia e poi non ha preso nemmeno quella di bronzo. E stiamo parlando di Djokovic, non di uno che non è abituato allo stress…”, ha sottolineato Velasco.

