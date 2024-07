Schierati 45mila agenti, tra cui 1800 stranieri. Presenti oltre 100 capi di Stato

Il conto alla rovescia agli sgoccioli e il livello di allerta sicurezza ai massimi livelli. In vista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prevista per oggi sulla Senna, la Capitale francese si presenta agli occhi di chi la attraversa come una città totalmente blindata nel cuore dei suoi centri nevralgici. Tra falsi allarmi bomba e uno spiegamento di forze messo in campo che non ha eguali neanche con un G7, Parigi è una città a tema olimpico con l’ombra del terrorismo come sesto cerchio.

Massima sicurezza

Il presidente Emmanuel Macron ha messo alla prova le sue forze dell’ordine fin dalla vigilia con un incontro istituzionale all’Eliseo e poi una cena al Carrousel du Louvre organizzata con il Cio con oltre cento capi di Stato tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il quale, dopo aver salutato l’Italia Team al villaggio olimpico, domani sederà in tribuna accanto alle più alte cariche di Stato e di governo al mondo per godersi lo spettacolo del direttore artistico Thomas Jolly: dal Re Filippo e la Regina Matilde di Belgio, ai Reali di Spagna, da Anna, sorella di Re Carlo III del Regno Unito, alla first lady statunitense Jill Biden.

Da giorni, sul fronte della sicurezza è attivo il servizio di protezione (SLDP), con più di 300 agenti di polizia specializzati sul campo, supportato dal CRS 1, un’unità di forza mobile dedicata al monitoraggio delle personalità. Dallo sminamento negli aeroporti ai controlli delle unità cinofile anti esplosivo per tutti i veicoli dei diplomatici e per i bagagli delle persone che accompagnano i presidenti. E se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di non presenziare alla cerimonia che vedrà accendere il braciere olimpico, un’attenzione particolare è rivolta alla delegazione israeliana. Il centro di Parigi in queste ore è diviso in cerchi concentrici tra varchi e accessi garantiti solo con pass olimpici e a delegazioni. La gran parte della città olimpica resterà così chiusa al traffico e agli stessi parigini, che a dire il vero hanno scelto in massa di lasciare per qualche settimana la città. Molte aziende infatti da circa un mese hanno offerto ai loro dipendenti di lavorare in smart working per favorire lo spopolamento della Capitale in chiave sicurezza. Che resta al livello 1, il più alto.

La cerimonia

Passando alla cerimonia, che per la prima volta non si svolgerà in uno stadio olimpico, sono attese 84 barche e quasi 8.700 atleti per 205 delegazioni lungo la Senna, con 45mila agenti di polizia schierati tra cui 1800 stranieri. Come da tradizione, la prima a sfilare sarà la Grecia, capitanata dal cestista Giannis Antetokounmpo e dalla marciatrice Antigoni Drisbioti, e si concluderà con gli Stati Uniti, rappresentati dalla stella Nba LeBron James e dalla tennista Coco Gauff, e con i padroni di casa della Francia, guidati dal nuotatore Florent Manaudou e dalla lanciatrice del disco Mélina Robert-Michon. L’Italia Team, capitanata dai portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, sarà la 91esima nazione a sfilare e lo farà sulla stessa barca di Israele, il cui ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha inviato una lettera al suo omologo francese, Stéphane Séjourné, per avvertirlo di un complotto sostenuto dall’Iran per attaccare la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Ci sono persone che cercano di minare la natura celebrativa di questo gioioso evento”, scrive Katz, “al momento abbiamo informazioni sulla potenziale minaccia rappresentata da proxy terroristici iraniani e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione israeliana e i turisti israeliani durante le Olimpiadi”.

Il percorso, lungo circa sei chilometri, porterà gli atleti oltre i monumenti iconici parigini come la cattedrale di Notre-Dame, il museo del Louvre e il museo d’Orsay. Sulla banchina saranno allestiti quasi 80 maxischermi per circa 300mila spettatori. Si prevede che oltre un miliardo di persone saranno collegate alla tv per uno spettacolo che si preannuncia pirotecnico con la Tour Eiffel illuminata dai laser, celebrità presenti tra cui Aya Nakamura, Céline Dion e Lady Gaga. Mistero sull’ultimo tedoforo che accenderà per ultimo il braciere olimpico, il quale potrebbe essere giunto a uno strano pallone installato nei Giardini delle Tuileries e che dovrebbe illuminare l’intero cielo di Parigi.

