Il debutto per la Nazionale femminile di pallavolo sarà il 28 luglio contro la Repubblica Dominicana

“Siamo molto contente e non vediamo l’ora di iniziare“, ha detto la stella dell’Italvolley Paola Egonu parlando al termine dell’allenamento aperto ai media in vista dell’esordio olimpico delle azzurre a Parigi 2024, previsto per domenica 28 luglio contro la Repubblica Dominicana.

“Ci stiamo trovando bene, l’idea di Julio Velasco è quella di prendere la miglior parte di ognuna di noi e metterla in un sistema di gioco, siamo tutte a disposizione, c’è una bella atmosfera. Con lui c’è un dialogo aperto, come dovrebbe essere – ha aggiunto l’atleta – Qual è il nostro elemento di forza? Quanto ognuna di noi vuole far bene, sappiamo quanto ci teniamo, quanto abbiamo lavorato per arrivare qui, tutti i sacrifici, abbiamo in mente qual è l’obiettivo lasciando stare cose secondarie”.

Poi Paola Egonu parla dell’incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella: “E’ sempre un onore potermi ritrovare in quella situazione, è emozionante. Chiunque vorrebbe stringere la mano al nostro Presidente, sono molto grata”. E sul ritiro di Jannik Sinner dalle Olimpiadi l’azzurra commenta: “Credo che la salute sia sempre la cosa più importante. In questo momento ha la tonsillite e il medico gli ha consigliato di non giocare. Io avrei fatto la stessa cosa perché la vita è una”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata