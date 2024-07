L'atleta estone Red Bull ha tentato il record del mondo su una corda a oltre 250m sul livello del mare

Jaan Roose tenta il record del mondo attraversando lo Stretto di Messina su una corda. Ecco teaser dell’impresa Messina Crossing dell’atleta estone Red Bull su una slackline di soli 1,9 cm di larghezza, sospesa a oltre 250 metri sul livello del mare. Alle ore 8.30, Jaan è salito sul pilone di Santa Trada (Villa San Giovanni) sul versante calabrese ad un’altezza di 265 metri (misura superiore al più alto grattacielo italiano) e ha iniziato a sistemare i suoi ganci e assicurarsi l’assetto. Dopo un gran sorriso e un bel respiro, alle ore 8.45 in punto, Jaan si è alzato in piedi sulla slackline e ha iniziato la sua traversata. L’arrivo sarà dunque in Sicilia, dopo oltre 3,5 chilometri, a Torre Faro (Messina). Alla fine Roose è riuscito nella traversata ma è caduto a 80 metri dall’arrivo, per cui il record non è potuto essere validato.

