L'atleta palestinese di 57 anni: "Fermate la guerra"

Dalla Palestina a Roma per chiedere “pace”. Lui è Elias Tams, atleta palestinese di ping pong. E’ giunto a Roma, non senza difficoltà, per partecipare ai mondiali master di Ping Ping in programma a Roma ma soprattutto è venuto per lanciare un messaggio al mondo: “Mi chiamo Elias Tams, vengo da Gerusalemme Est. Ho 57 anni, sono sposato con tre figli. Ogni anno partecipo al torneo mondiale per i master. In particolare quest’anno ho deciso di venire non solo per giocare ma per dire a tutti che noi palestinesi siamo ancora vivi, e lottiamo per la nostra libertà. Non è facile ottenere la nostra libertà specialmente in questi giorni. Chiediamo a tutto il mondo: per favore fermate la guerra, fermate la guerra. Per favore smettete di uccidere i nostri bambini, la nostra gente a Gaza e nel nord della Palestina”. “Questo è quello che chidiamo a tutto il mondo. Questo è il messaggio che porto a questo campionato. Dobbiamo fermare la guerra. Abbiamo bisogno di umanità. Abbiamo bisogno solo di libertà, della nostra libertà. Per venire qui è stato molto molto difficile, sono venuto da solo. Anche il mio compagno doveva venire ma il consolato gli ha rifiutato il visto. Spero che il mio messaggio arrivi a tutti. Abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno della libertà, della nostra terra. Grazie a tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata