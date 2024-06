Le celebrazioni nel paese natale nel nuovo numero uno del ranking Atp

Jannik Sinner protagonista a Sesto Pusteria dove è stata organizzata una festa in suo onore. Il nuovo numero uno del tennis mondiale alle 14 è andato al Comune per una cerimonia con le istituzioni locali, alla presenza del presidente altoatesino Arno Kompatscher. Subito dopo si è recato al circolo di tennis del paesino per un incontro con i giovani atleti della regione. Il fuoriclasse, inoltre, ha firmato il libro d’oro nel Municipio di Sesto. “Sono contento di questa festa, di essere potuto tornare a casa in questa piccola comunità, tra queste belle montagne che ci circondano”, ha detto. “Mi rende felice poi di poter aiutare questi giovani ragazzini che incontrerò dopo a cullare il sogno che ho avuto anch’io, quello di diventare il numero uno del mondo”.

