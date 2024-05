La prima tappa è in programma sabato 4 maggio

La 107/esima edizione del Giro d’Italia partirà sabato 4 maggio ma già da oggi il dispositivo che curerà la sicurezza della circolazione sulle strade del meraviglioso percorso ciclistico si è riunito ed organizzato per raggiungere la città da dove è prevista la grande partenza. Quasi 60 centauri accompagnati da operatori a bordo di sei autovetture seguite da ben tre furgoni attrezzati ad officine mobili raggiungeranno infatti Torino provenienti dal compartimento della Polizia Stradale di Milano. Da sempre la Polizia di Stato affianca e garantisce la sicurezza dei trasferimenti lungo tutto il territorio del bel paese. Anche quest’anno per tutti i 3400 km, le venti tappe, attraversando 12 regioni 49 province, la carovana dei ciclisti in rosa sarà scortata dagli uomini e le donne della Polizia Stradale che giungeranno a Roma il prossimo 26 maggio. Quest’anno l’organizzazione della scorta ha raggiunto una complessità particolare infatti al Giro d’Italia si affianca oltre all’edizione del 6 Giro E-bike riservato alle biciclette elettriche anche una pedalata amatoriale denominata ‘Mediolanum’ condotta dallo storico campione di ciclismo Francesco Moser che percorrerà quasi tutte le tappe del Giro. La pedalata sarà seguita dagli operatori del Compartimento di Polizia Stradale di Bologna. Durante tutte le tappe sarà previsto anche un momento di promozione della sicurezza stradale per la diffusione della cultura della guida responsabile e consapevole attraverso incontri con classi di alunni e studenti nell’ambito del noto progetto ‘BiciScuola’ promosso dalla RCS in collaborazione con la Polizia di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata