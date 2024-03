La prima cittadina della capitale francese durante un viaggio a Kiev

“Voglio dire agli atleti russi e bielorussi che non sono i benvenuti a Parigi“. Così la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, durante un viaggio a Kiev, dove ha visitato un centro di allenamento per atleti ucraini. Hidalgo ha anche espresso sostegno agli atleti ucraini e all’intero popolo ucraino. Gli atleti russi potranno partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che dureranno dal 26 luglio all’11 agosto, solo come neutrali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata