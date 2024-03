L'altra Ferrari in gara ha chiuso in settima posizione

Doppietta Red Bull in Arabia Saudita. Max Verstappen, scattato dalla pole position, ha vinto il Gp davanti al compagno di box Sergio Perez, secondo dopo il sorpasso nelle battute iniziali su Charles Leclerc, che completa il podio con il terzo posto davanti alla McLaren di Oscar Piastri. L’altra Ferrari in gara, quella del baby Olivier Bearman, che ha sostituito Carlos Sainz, operato nelle scorse ore per un intervento di appendicite, ha chiuso in settima posizione, dietro alla Aston Martin di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell. Completano la top ten Lando Norris, ottavo, Lewis Hamilton, nono, e Nico Hulkenberg, decimo e a punti con la Haas.

