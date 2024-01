L'ex tennista cita Alex Zanardi: “Se hai un sogno e vuoi realizzarlo, nulla potrà ostacolarti. Tranne la tua volontà”

“Le storie di vita, i campioni di vita, grazie ad Intesa Sanpaolo e ad Adriano Panatta, aiutano i ragazzi a comprendere quanto sia bello, intenso, forte il percorso di questi atleti”. Così Andrea Lucchetta, campione della nazionale italiana di pallavolo degli anni ’90, presenta la prima tappa 2024 di #CAMPIONIdiVITA, l’iniziativa promossa ormai da diversi anni dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico, in cui gli studenti delle scuole superiori incontrano i campioni dello sport paralimpico.

“La cosa importantissima è essere inclusivi”, continua Lucchetta, che sottolinea come “per me non ci sono differenze. Tutti devono giocare, tutti devono trovare il sorriso”. Adriano Panatta ha raccontato invece la genesi dell’evento: “Quando ho proposto ad Intesa Sanpaolo questo evento ci hanno subito creduto”, ha detto l’ex tennista, ricordando a sua volta il motto di Alex Zanardi: “Se hai un sogno e vuoi realizzarlo, nulla potrà ostacolarti. Tranne la tua volontà”.

