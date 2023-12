La banca si conferma partner privilegiato del tempio internazionale della lirica, della musica classica e della danza

Ancora una volta Intesa Sanpaolo, Socio Fondatore Sostenitore del Teatro alla Scala di Milano, si conferma partner privilegiato del tempio internazionale della lirica, della musica classica e della danza, in qualità di Sponsor Principale della Stagione di Lirica, di Balletto e Sinfonica 2023/2024. La consolidata collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il Teatro alla Scala si articola in un confronto finalizzato a rendere la musica un patrimonio universale, accessibile a tutti, in particolare alle giovani generazioni, e rappresenta un riuscito connubio tra due grandi istituzioni capaci di esprimere, nei rispettivi ambiti, una vocazione internazionale, in grado di esportare il meglio della tradizione italiana. Con l’obiettivo di avvicinare un pubblico giovane e più vasto alla cultura musicale e all’arte della danza, inoltre, si rinnova dal 2004 il sostegno a La Scala UNDER30/35, il progetto speciale che prevede un’articolata proposta di spettacoli e agevolazioni per ragazzi tra i 6 e i 35 anni. Intesa Sanpaolo è anche Sponsor Principale del progetto lascala.tv, la piattaforma che offre un’ampia vetrina di contenuti della stagione e approfondimenti legati agli spettacoli. Iscrivendosi alla newsletter di Intesa Sanpaolo, nella pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.intesasanpaolo.com, è possibile ottenere l’accesso in anteprima gratuita a 10 spettacoli del palinsesto e contenuti dedicati. Al fine di divulgare e diffondere presso il largo pubblico – anche internazionale – i capolavori del melodramma, Intesa Sanpaolo ha realizzato il progetto editoriale Vox Imago, una collana di edizioni multimediali in italiano e in inglese (volume, documentario, guida didattica, registrazione audio, piattaforma digitale accessibile da pc, smartphone e tablet), che conta ad oggi 18 pubblicazioni, di cui 15 dedicate alle produzioni scaligere. Le edizioni Vox Imago hanno ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali e sono pubblicate come Edizioni Gallerie d’Italia | Skira in collaborazione con Musicom.it, Teatro alla Scala e RaiCom. La collaborazione con il Teatro alla Scala rientra nel vasto impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno di alcune delle più grandi istituzioni musicali e teatrali del nostro Paese, nel desiderio di concorrere alla sua crescita non solo economica, ma anche culturale e civile, quale assunzione di responsabilità sociale d’impresa.

