All'iniziativa i grandi campioni dello sport incontrano i ragazzi delle scuole italiane

“Io dico sempre che lo sport è la mia vita. Se non facessi l’atleta non saprei come definirmi”. Si presenta così Oxana Corso, velocista, argento mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità, in occasione della prima tappa 2024 di #CAMPIONIdiVITA, l’iniziativa a carattere nazionale, promossa ormai da diversi anni dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico, in cui i grandi campioni incontrano i ragazzi delle scuole italiane.

“Lo sport mi ha aiutato per mettermi in gioco a 360° e lo faccio ogni volta che gareggio e ogni volta nella vita di tutti i giorni”, ha aggiunto Corso, che ha poi ricordato come tra i suoi obiettivi ci sia la quarta partecipazione alle Olimpiadi, a Parigi questa estate. Oney Tapia, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non-vedenti, ha a sua volta sottolineato come: “Oggi il mio obiettivo è questo: uscire di qui con un bel messaggio per i ragazzi”. Tapia ha poi concluso: “La cosa più importante è oggi riuscire con una bella luce, una bella energia e far sentire a questi ragazzi che anche loro sono importanti”.

