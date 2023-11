Il tennista numero uno al mondo: "Speriamo di vincere, Jannik è in forma fantastica"

Il numero uno al mondo del tennis, Novak Djokovic ha parlato della sfida di Coppa Davis tra la sua Serbia e l’Italia. “E’ sempre un onore difendere questa maglia e rappresentare il mio paese. La Coppa Davis è una competizione con più tradizione e più cultura del nostro sport. Ora abbiamo da affrontare l’Italia e speriamo di vincere” ha detto Nole , in una intervista a Supertennis dopo la vittoria sulla Gran Bretagna e l’acceso alle semifinale di Coppa Davis. Il numero uno del ranking mondiale se la vedrà per la terza volta in pochi giorni con l’azzurro Jannik Sinner. “Abbiamo giocato molto bene a Torino (alle Atp Finals, ndr), lui è in una forma fantastica, lo conosco bene e le due partite della scorsa settimana aiutano entrambi per prepararci bene. Ma la sfida Serbia-Italia non dipende solo da questo match. Sarà una partita difficilissima per tutti e due e con grandi emozioni”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata