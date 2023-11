Finale con Djokovic è il match più visto da quando è subentrata l'Auditel

La finale delle Atp Finals di Torino tra Sinner e Djokovic è il match più visto tra quelli di tennis trasmessi dalla Rai da quando è subentrata l’Auditel. La media è stata di 5.493.000 spettatori pari al 29,52% di share. Sinner è stato sempre molto seguito dal pubblico Rai. L’incontro precedente con lo stesso Djokovic è stato visto su Rai2 da una media del 14,6% di share con oltre 2,5 milioni di spettatori. Il pubblico ha seguito sempre con passione ed entusiasmo il cammino dell’azzurro. La diretta serale di Rai2 del match contro Rune ha visto un ascolto medio di 2.104.000 spettatori pari al 9,8% di share. Oltre tre milioni di persone l’hanno seguito in occasione della sfida vinta contro Medvedev nella semifinale delle Atp Finals al Pala Alpitour di Torino: su Rai 2 il match trasmesso in diretta dalle 14.02 alle 17.21 ha realizzato il 18,3% di share e 2 milioni 270 mila spettatori.

Ad Sergio: “Sinner e non solo, bella pagina servizio pubblico”

“Quella andata in onda ieri su Rai1, grazie a Jannik Sinner, è una storica e grandissima pagina di sport e di televisione firmata Rai, in una giornata in cui il Servizio Pubblico è sceso in campo anche per un’altra partita fondamentale: quella in difesa delle donne, per sottolineare e ribadire il no a ogni forma di violenza”. Così l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio commenta i risultati di ascolto per la finale delle Atp Finals a Torino, pur conclusa con la sconfitta di Sinner contro Djokovic, e delle trasmissioni che hanno trattato il caso del femminicidio di Giulia Cecchettin.”Al di là del risultato finale dell’incontro tra Sinner e Djokovic – prosegue Sergio – gli ascolti premiano la volontà della Rai di essere presente sui grandi eventi sportivi, e non solo, che vedono l’Italia e gli italiani protagonisti, e di portarli nelle case di tutti. Per questo ringrazio il direttore Jacopo Volpi e l’intera squadra di Rai Sport per l’emozione che hanno saputo trasmettere, con grande passione e competenza, nella settimana delle finali. E un grazie davvero speciale a un giovane campione italiano come Jannik Sinner, capace di incarnare valori positivi che devono essere di esempio per ogni uomo”.

“E, in nome di questi valori, aggiungo un particolare ringraziamento alla Direzione DayTime e a Mara Venier per la ‘Domenica In’ che ha voluto dedicare al tema della violenza contro le donne e che ha conquistato gli ascolti del pomeriggio -ha continuato l’ad Rai-; alla sensibilità di Francesca Fialdini e di ‘Da noi… a ruota libera’; e di tutti i Tg e i Gr, a partire dal Tg1 che ha aperto l’edizione delle 20.00 con le fotografie di tutte le donne vittime di violenza, per ricordare l’impegno comune a sradicare una piaga indegna di un Paese civile”.

Volpi (Raisport): “Contentissimi per Sinner, magari avere diritti tv torneo Roma”

“Noi eravamo già contentissimi per i risultati ottenuti negli incontri preliminari con il 14, 15, 18% di share. Marco Fiocchetti e Adriano Panatta hanno fatto una telecronaca bella, diversa da quelle normali, mi è piaciuta tanto, sempre precisa e poi un elogio a tutta la squadra che ho scelto nel mettere in campo”. Così Jacopo Volpi, direttore di RaiSport esprime a LaPresse la sua soddisfazione per gli ascolti record del match tra Sinner e Djokovic. “Ora c’è la Davis su Rai2 – prosegue Volpi – speriamo di fare ottimi ascolti. Se la Rai punterà a prendere gli Internazionali di Roma e Parigi? Dipende dall’azienda, certo le cifre sono molto alte, chissà magari il successo aiuta. Si potrebbe studiare qualcosa e rilanciare un secondo diritto sul chiaro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata