Una manifestazione che vedrà protagonisti tantissimi ragazzi e i loro famigliari, accompagnati nelle più belle piazze del nostro Paese

Cattolica, Business Unit di Generali Italia, promuove la prima edizione di “Un Campione in Famiglia” un tour itinerante che ha come testimonial Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta. Il messaggio dell’iniziativa è lo sport come scuola di vita e volano di aggregazione per le famiglie italiane. Tutto all’insegna del divertimento e del benessere che toccherà, nei prossimi mesi, otto città lungo tutta la Penisola. Realizzata con il patrocinio delle istituzioni locali e in partnership con la società RG, ‘Un campione in famiglia’ vuole favorire una socialità condivisa all’interno delle comunità locali, tra i giovani e le loro famiglie, attraverso la pratica sportiva e il gioco. Una manifestazione che vedrà protagonisti tantissimi ragazzi e i loro famigliari, accompagnati nelle più belle piazze del nostro Paese dagli Agenti della Rete Cattolica, presenti per favorire l’incontro sul territorio. Tutto insieme a quattro importanti testimonial dello sport italiano nel mondo: Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta. Si parte con l’appuntamento di sabato 7 ottobre, a Verona, in Piazza Bra, con la possibilità di giocare a calcio con il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di Spagna 1982, Ciccio Graziani, palleggiare con i fuoriclasse del volley Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta e incontrare la stella del tennis azzurro Adriano Panatta. Non solo, i partecipanti, coinvolti anche dalla rete agenziale di Cattolica, potranno sfidarsi in vere e proprie gare e assistere a momenti di intrattenimento e di animazione. Dopo Verona, la tappa successiva di “Un Campione in Famiglia” a Bari il 2 dicembre. Poi a Viterbo, Asti, Brescia, Reggio Emilia, Ancona e Catania. “Si tratta di un’iniziativa nata per rafforzare la storica presenza di Cattolica sul territorio, resa concreta da una rete agenziale attiva in tutta Italia, dalle grandi provincie ai centri minori del Paese”, sottolinea Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia. A illustrare lo spirito del progetto è Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO Generali Italia: “Il tema della salute è prioritario per le famiglie, per i nostri clienti e gli italiani, e noi abbiamo il compito di fare capire il valore della prevenzione. Con ‘Un campione in famiglia’, diamo un segnale. La nostra rete di agenti è pienamente coinvolta, sono il fulcro del nostro rapporto coi clienti”.

