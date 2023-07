Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincro misto da 3 metri ai Mondiali di tuffi in corso a Fukuoka. La coppia azzurra ha chiuso con il punteggio di 294.12. La medaglia d’oro è andata alla coppia cinese Zhu-Lin con 326.10, argento alla coppia australiana Bedggood-Keeney con 307.38. Pellacani-Santoro si confermano sul podio iridato dopo l’argento di Budapest 2022. Straordinaria la routine degli azzurri – agli Europei oro a Budapest 2021 e Cracovia 2023, bronzo a Roma 2023 – che, come sempre, rimontano dopo gli obbligatori (quinti con 91.20) migliorando anche il punteggio di dodici mesi fa in Ungheria quando totalizzarono 293.55.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata