Il calciatore ricorda l'amico e compagno: "Rimane nel cuore"

“Va via un bel pezzo di vita, ma rimane nel cuore, sarà sempre amato come una bandiera della Lazio e come uomo”. Così Bruno Giordano ha ricordato Vincenzo D’Amico, ex capitano della Lazio scomparso sabato scorso, a margine della camera ardente in Campidoglio a Roma.

