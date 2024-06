Così la schermitrice portabandiera ai Giochi di Parigi all'uscita dal Quirinale

“E’ stata una giornata emozionante, ho voluto affrontare il tema delle mamme-atleta perché non se ne parla mai abbastanza, lo capisce solo chi lo vive in prima persona. Nonostante ci siano tante difficoltà c’è bisogno di una attenzione della donna che vuole fare l’atleta ma anche del contesto che c’è lì intorno, che è fondamentale. E’ doveroso porre l’accento su qualche aspetto. Ci sono ancora troppe sportive che devono decidere se continuare la propria carriera o diventare mamme”. Così la schermitrice Arianna Errigo, portabandiera azzurra ai Giochi di Parigi 2024, all’uscita dal Quirinale dopo la consegna del Tricolore da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Oltre al talento è importante l’educazione in famiglia, che è alla base di tutto non solo sportiva”, ha concluso.

