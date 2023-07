Foto Instagram/ItaliaTeam

L'azzurro ha superato il britannico Choong e l'ungherese Bohm grazie alla grande precisione nelle ultime due serie al tiro

Giorgio Malan ha vinto la medaglia d’oro nel pentathlon moderno ai Giochi Europei in Polonia conquistando anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un’ottima prestazione nell’equitazione, il piemontese ha perso qualche posizione in classifica per la scherma ma ha recuperato prontamente con il nuoto. Partito quinto nella laser run con sei secondi dalla testa, l’azzurro ha imposto sin dal primo giro il ritmo nella corsa. La precisione nelle ultime due serie al tiro ha fatto la differenza: Malan ha chiuso davanti al britannico Joseph Choong e all’ungherese Csaba Bohm. Più attardati gli altri due azzurri in gara ovvero Roberto Micheli (16°) e Matteo Cicinelli (18°). Per l’Italia, già salita sul gradino più alto del podio nella gara femminile vinta da Alice Sotero, un’ulteriore soddisfazione: la medaglia di bronzo ottenuta nella classifica a squadre maschile. Ecco alcune immagini dalla gara.

