Atleti azzurri sempre più leader della rassegna continentale, Irma Testa è a un passo dalle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Italia incrementa ancora il bottino ai Giochi Europei in Polonia, Irma Testa lotta e vince all’esordio nella boxe portandosi a un passo da Parigi 2024. Le prove a squadre nello skeet del tiro a volo hanno portato in dote un oro e un argento. Altre medaglie sono arrivate dal muaythai (argento di Enrico Pellegrino Pellegrino), dai tuffi (bronzo di Riccardo Giovannini) e dalla scherma (bronzo di Eloisa Passaro). L’Italia tocca così quota 63 podi complessivi (19 ori, 19 argenti e 25 bronzi) ed è sempre più leader nel medagliere della manifestazione.

Nel tiro a volo, sul gradino più alto del podio sono salite le azzurre Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio, che hanno sconfitto per 7-1 la Slovacchia nella finale per il primo posto. Le azzurre hanno vinto le prime due manche per 11-10, pareggiato la terza 11-11 e colpito tutti i piattelli nella quarta manche, rendendo ininfluente la prova della Slovacchia. Poco dopo è arrivato anche l’argento conquistato da Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli, sconfitti per 7-3 dalla Finlandia nella finale per l’oro. Argento anche per Pellegrino nella categoria 91 kg del muaythai, mentre nei tuffi Giovannini si è piazzato terzo nella piattaforma 10 metri e nella scherma Eloisa Passaro ha mancato l’accesso alla finale della sciabola individuale, battuta in semifinale dall’olimpionica ucraina Olga Kharlan con il punteggio di 15-12.

Oggi nella scherma inizia la tre giorni dedicata alle prove a squadre, che mettono in palio punti importanti per la qualifica olimpica. Intanto, il prossimo appuntamento a cinque cerchi è già vicino nella boxe per Testa dopo l’esordio vincente nella categoria fino a 57 kg. Alla Nowy Targ Arena l’azzurra campionessa del mondo ha subito trovato un duro ostacolo da superare, la britannica Jacqueline Glynn che già le aveva creato problemi agli Europei. Missione compiuta per la 25enne di Torre Annunziata, già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, che si è imposta per split decision (3-2) qualificandosi così per i quarti di finale. Oggi Testa avrà già la possibilità di staccare il pass per Parigi. L’incontro decisivo sarà contro la spagnola Jennifer Fernandez Romero in semifinale: vincendo, l’azzurra sarà certa di un posto alle prossime Olimpiadi. Buone notizie per l’Italia team anche dal pentathlon moderno, con Alice Sotero (ottava a Rio 2016 e quarta a Tokyo 2020) che ha conquistato la seconda carta olimpica per Parigi in questa disciplina qualificandosi per la finale dei Giochi Europei insieme a Elena Micheli, vincitrice della finale di Coppa del Mondo ad Ankara e quindi già certa di un posto alle prossime Olimpiadi. È la nona carta olimpica dell’Italia Team per Parigi 2024 (sette posti nazione e due pass individuali), la terza conquistata in questa edizione dei Giochi Europei dopo quelle di Martina Bartolomei (tiro a volo) e Chiara Pellacani (tuffi).

