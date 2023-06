La fiamma attraverserà oltre 400 città in 68 giorni

La torcia olimpica inizierà il suo viaggio verso Parigi il 16 aprile del 2024. Partendo da Olimpia, in Grecia, la fiamma attraverserà oltre 400 città in 68 giorni per poi arrivare nella Capitale transalpina il 14 luglio, giorno della festa nazionale francese. Le Olimpiadi prenderanno il via il 26 luglio 2024 e termineranno il 24 agosto.

