Il pilota della Red Bull eguaglia le vittorie ottenute in carriera da Ayrton Senna.

Max Verstappen vince il Gp del Canada di Formula 1 ed eguaglia le vittorie ottenute in carriera da Ayrton Senna centrando il 41° successo del circus. Il pilota della Red Bull, scattato dalla pole position, ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton, che dopo aver passato al via lo spagnolo ha subito il sorpasso in pista da parte dell’asturiano. Gara di rimonta per la Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz, scattati rispettivamente dalla decima e undicesima posizione, sono risaliti fino al quarto e quinto posto, ai piedi del podio, mettendosi alle spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez, sesto e in difficoltà rispetto al compagno di squadra. Il prossimo Gran Premio è in programma in Austria nel weekend dell’1-2 luglio.