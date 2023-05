I Celtics portano così la serie a Gara 7

I Boston Celtics superano i Miami Heat 104-103 e portano così la finale della Eastern Conference a gara 7. Decisivo un canestro sulla sirena di Derrick White per la squadra allenata da Joe Mazzulla, che ha visto mettere a referto anche 31 punti da Jayson Tatum e 26 da Jaylen Brown. Sono invece 24 i punti messi a segno da Jimmy Butler, miglior realizzatore tra le fila di Miami. L’ultimo decisivo atto della serie, che era guidata per 3-0 da Miami prima della rimonta dei Celtics, si terrà nella notte tra lunedì e martedì. – I Celtics diventano così la quarta squadra nell’intera storia della Nba a pareggiare una serie da uno svantaggio di 0-3, mentre mai nessuno è riuscito a coronare quella che sarebbe una rimonta incredibile. La vincente di gara 7 affronterà i Denver Nuggets nella finale per il titolo a partire dal 1 giugno.

