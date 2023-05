Dopo l'annullamento a causa dell'alluvione in Romagna

“Non sarei mai stato a posto con la coscienza se solo avessimo provato a proseguire il Gran premio, sarebbe stata una follia andare avanti. Annullarlo era l’unica cosa giusta da fare”. Lo dice Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, al Corriere della Sera, in merito all’annullamento del gp di Imola in programma nel weekend per il maltempo ha colpito l’Emilia Romagna. “Quando vedi le immagini della devastazione in tv, quando ci sono vittime, quando poi tocchi la situazione con mano parlando con amici che sono stati evacuati o che hanno perso le loro cose, l’ultima cosa che ti viene in mente è la Formula 1. Prima di ripartire per Londra passerò un po’ di tempo con i miei, e con mia sorella. Tutti da queste parti sono scossi, anche se qui la situazione non è critica come in altri posti”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata