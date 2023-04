Il presidente del Cio: "Stato del progetto eccellente. I Giochi invernali del 2026 saranno grandi"

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach, ha visitato la sede della fondazione Milano-Cortina 2026 a Milano. “Abbiamo avuto un’eccellente impressione in relazione allo stato del progetto dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026″, ha dichiarato Bach, a margine della sua visita, conversando con i giornalisti. “Vediamo molto impegno, vediamo un notevole spirito di squadra tra le autorità italiane a tutti i livelli. Quindi possiamo guardare con grande fiducia al fatto che ci saranno grandi Olimpiadi invernali nel 2026“, ha aggiunto. A proposito dell’incontro previsto con la premier Giorgia Meloni a Roma, Bach ha sottolineato: “Preferirei parlare prima di tutto con lei personalmente. Sarà il seguito di un incontro e di una conversazione che abbiamo avuto dopo la sua elezione e prima della sua nomina a premier. Ho potuto constatare che lei è una forte sostenitrice delle Olimpiadi Invernali in Italia. Quindi non vedo l’ora di avere con un incontro amichevole con la presidente Meloni“.

